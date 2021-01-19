По данным на 19 января, в Тамбовской области за последние сутки выявлено 157 новых случаев коронавируса. В число заболевших вошли 57 мужчин, 97 женщин и 3 детей (мальчик 9 лет, девочки 13,14 лет). Возраст взрослых составляет от 20 до 93 лет. Прибывших из других регионов нет.Всего с начала пандемии зарегистрировано 20679 случаев заболевания корнавирусной инфекцией, из них 4792 без клинических проявлений. 18643 человека выздоровели: 9260 выписаны из стационара, 9383 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.В настоящее время на госпитализации находятся 692 человека, из них диагноз «пневмония» у 659 пациентов.- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2682 (из них подтвержденных случаев – 1109, они входят в общее количество), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Снято с наблюдения на дому – 39289. Выписано из больниц – 13304.