13 января в собственном доме в р.п. Знаменка обнаружили тело 57-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По этому факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). В совершении преступления подозревают 49-летнего знакомого погибшей. Ранее мужчина уже был судим, в том числе за изнасилование и совершение преступлений против собственности.По версии следствия, днем 12 января тамбовчанин находился в гостях у приятельницы, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Во время застолья мужчина счел некоторые высказывания хозяйки дома оскорбительными и избил ее, после чего допил спиртное и ушел домой. На следующий день женщину по месту жительства обнаружили мертвой. Причиной ее смерти стали тупая травма грудной клетки и многочисленные переломы ребер.- По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он более 20 лет провел в местах лишения свободы. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и сбор доказательственной базы.