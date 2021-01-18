16 января этого года около четырех утра в отдел полиции города Кирсанова поступило сообщение о грабеже на улице Красноармейской. Стражи порядка выяснили, что на 26-летнего прохожего напал неизвестный молодой человек и под угрозой применения силы забрал у него золотую цепочку.В ходе розыска полицейские «по горячим следам» задержали 20-летнего уроженца поселка Прямица, который ранее уже имел проблемы с законом. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.- Похищенную цепочку изъяли и вернули законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.