Два тамбовских дуба занесены в национальный реестр старовозрастных деревьев. Так, под № 997 туда попал дуб черешчатый, растущий в селе Марьинка Кирсановского района. Дереву более 200 лет. Этот дуб возвышается в бывшей усадьбе родственницы Евгения Баратынского, которую неоднократно посещал выдающийся русский поэт XIX века.Дуб чершчатый из села Спасское Староюрьевского района включили в реестр под №1003. По предварительным данным, дереву 150 лет. Отметим, что в селе Спасское известный русский крепостной художник Григорий Сорока написал несколько картин.- Всего в настоящее время в национальный реестр занесено 19 деревьев из Тамбовской области. Из них 6-ти деревьям присвоен статус «Дерева-памятника живой природы». Кроме того, «Дерево Любви» (дуб черешчатый и сосна обыкновенная из Тулиновки Тамбовского района) числится в Реестре удивительных деревьев России, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.