Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 16 января в 15 часов 10 минут на улице Центральной около дома №153 села Малиновка Тамбовского района. 33-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» наехал на 71-летнего пенсионера, который двигался по проезжей части дороги в попутном с машиной направлении.- В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в травмпункт города Тамбова, где после оказания медицинской помощи отпустили домой, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.