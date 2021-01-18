С 1 февраля в Тамбовской области повышается стоимость проезда в электричках. С этого дня за проезд одной десятикилометровой зоны пассажиры пригородных поездов заплатят 20 рублей 20 копеек, вместо прежних 19 рублей 50 копеек. Рост составит 3,6%, что, как поясняют в управлении по регулированию тарифов области, соответствует индексу потребительских цен на 2021 год, установленному прогнозом Минэкономразвития России. Новые тарифы утверждены приказом по результатам рассмотрения расчетных материалов АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», которая занимается организацией пригородных перевозок.- Основанием для пересмотра стоимости проезда стали рост платы за аренду подвижного состава, цен на дизельное топливо, электроэнергию и пр., - сообщает региональное управление по регулированию тарифов.Стоимость проезда в других регионах выше, чем на Тамбовщине. В Курской области проезд на электричках стоит 21 рубль 30 копеек за 10 км, в Воронежской – 22 рубля 80 копеек, ниже, чем у нас, тариф в Липецкой области, там он составляет 22 рубля.