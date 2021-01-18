В средней общеобразовательной школе №3 города Котовска прокуроры выявили нарушения. Дело в том, что в школьном буфете продавались запрещенные продукты.Прокуроры установили, часть помещений в учебном заведении была сдана в аренду хозяйствующему субъекту под размещение буфета, т.е. было организовано дополнительное питание обучающихся. Согласно ст. ст. 10 и 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства.Правила СанПиНа гласят, что ассортимент дополнительного питания утверждается директором образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с органами Роспотребнадзора. Включение в ассортимент запрещенных для продажи в школах продуктов не допускается.- В нарушение данных требований в буфере реализовались пирожки жареные во фритюре, карамель леденцовая, которые входят в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.