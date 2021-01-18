18 января, два дня по подведения результатов конкурса на главу города Тамбова, стали известны претенденты на этот пост. Победитель станет известен 20 января. Как рассказали в Тамбовской городской Думе, документы в конкурсную комиссию предоставили семь кандидатов: инженер группы специалистов эксплуатации инженерных систем отдела организации сервисной поддержки центра комплексной поддержки ГОСБ № 8594 ПАО «Сбербанк России» Илья Андреев, глава города Котовска Алексей Плахотников, гендиректо ООО «КомЭк» Игорь Блюм, главный специалист ФГУП «Звездный» Дмитрий Калачинский, директор Бюро безопасности жизни и бизнеса ООО «Ресурсный центр «Интеграция» Андрей Толмачев, а также двое временно неработающих жителей города – Андрей Бажилин и Дмитрий Серебряков.Напомним, сейчас полномочия мэра областного центра временно исполняет Максим Косенков, однако занять кресло градоначальника на постоянной основе он не может из-за судимости.