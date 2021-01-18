В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой тамбовчан в этом году настоятельно просят воздержаться от крещенских купаний. В первую очередь это касается граждан в возрасте 65+.Однако понимая, что многие, несмотря на предостережения, будут искать возможность окунуться в прорубь, городская администрация приняла решение создать для этого необходимые условия.Так, в областном центре иордани на канале реки Цны будут вырублены в двух местах: на пересечении улиц Набережная с улицами М. Горького и Архиепископа Луки (у Моста влюбленных).- Кроме организации традиционного дежурства спасателей, врачей скорой помощи, нарядов полиции у купелей в этом году в ночь с 18 на 19 января с учетом противоэпидемиологических требований санитарного законодательства сотрудниками Аварийно-спасательной службы будет организован контроль температурного состояния участников крещенских купаний, соблюдения социальной дистанции, а также масочного режима, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.