На одной из откормочных площадок Группы «Черкизово» в Бондарском районе Тамбовской области обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-центр компании. Количество животных, содержащихся на тамбовской площадке, составляет менее 1% от общего поголовья свиней одного из крупнейших в России производителей мясной продукции.Вирус африканской чумы свиней подтвердился в результате исследования проб в государственных лабораториях. В соответствии с ветеринарным законодательством, Группа «Черкизово» после возникновения подозрения появления АЧС оповестила о ситуации Россельхознадзор, ветеринарную службу и власти региона.С площадки, где был обнаружен вирус, в 2021 году не было перемещения животных, количество которых составляет 12 тысяч голов. Компания обещает оперативно предпринять все необходимы меры для ликвидации очага и перезапуска производства в соответствии с утвержденными ветеринарным законодательством сроками. Вирус АЧС распространен исключительно среди животных и не представляет опасности для человека.Согласно постановлению администрации Тамбовской области от 16 января на территории Бондарского района установлен карантин по африканской чуме свиней до дня завершения противоэпизоотических мероприятий. Эпизоотическим очагом определена территории указанного производственного участка, первой угрожаемой зоной - административные границы следующих населенных пунктов: сел Граждановка, Коровино, Куровщина, Максимовка, Усово, Чернавка, Шилово и поселка Советский Бондарского района.- Прокуратурой области на основании заявления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям согласовано проведение внеплановой выездной проверки на производственном участке ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», ход проверки и проведение противоэпизоотических мероприятий на территории района взято на контроль, - сообщает прокуратура Тамбовской области.