Следователи Тамбовского МСО СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 15-летней Ангелины Захаровой.16 января примерно в 17 часов подросток вышла из своего дома по улице Центральной деревни Алексеевка Знаменского района, села в автомобиль марки «Лада Приора», который уехал в неизвестном направлении. До настоящего времени Ангелина Захарова домой не вернулась.Приметы: рост 176-177 см, нормального телосложения, волосы темно-каштанового цвета. Была одета: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками.- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Ангелины Захаровой, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.