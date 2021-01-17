По прогнозу синоптиков, 17 января в Тамбовской области будет облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Влажность воздуха 80%.В ночь на понедельник, 18 января, возможен небольшой снег. Температура достигнет отметки -18...-21 градус. Днем немного потеплеет, до -16...-19, однако ощущаться будет как все -23. Влажность воздуха 85%. Ветер северо-восточный 1-4 м/с.На Крещение тамбовчан также ожидают морозы. Ночью 19 января будет -21...-20, ощущается как -25. Прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха составит -19...-18 градусов. Ветер северо-западный 1-8 м/с. Влажность 83%.