В Тамбовской области за сутки выявили коронавирус у 159 человек. Как сообщил региональный оперштаб 17 января, среди зараженных 58 мужчин, 99 женщин, а также двое детей: девочки четырех и 14 лет. Возраст взрослых от 21 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет. Таким образом общее количество инфицированных увеличилось до 20362 (из них 4714 без клинических проявлений).18 461 пациент выздоровел: 9171 выписали из стационара, 9290 сняли с амбулаторного наблюдения. Сейчас госпитализированы 694 человека, из них диагноз «пневмония» у 657.На домашнем карантине – 2533 тамбовчанина (из них подтвержденных случаев - 978, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 39191. Выписаны из больниц – 13160.