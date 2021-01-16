Прививка является надежной защитой от covid-19, но не освобождает от необходимости носить маски, поскольку привившиеся могут быть переносчиками вируса и заразить тех, кто по каким-либо причина не прошел вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.- Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, - подчеркнул Михаил Мурашко.Система здравоохранения Тамбовской области приступила к массовой иммунизации против коронавируса.- Пока лечебные учреждения получили 800 доз вакцины и готовы принять еще 39 тысяч доз, заявленных Минздравом России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.Для организации массовой вакцинации проведено обучение медработников. Отработана логистика доставки вакцины до места проведения вакцинации с учетом соблюдения температурного режима. В лечебные учреждения поставлено необходимое морозильное оборудование для хранения вакцины. Предварительная запись на вакцинацию организована через регистратуру и колл-центры поликлиник.