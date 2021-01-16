Медики успешно провели высокотехнологическую медицинскую операцию беременной с врастанием плаценты, благодаря которой на свет появился мальчик, а также удалось сохранить репродуктивное здоровье женщины. До недавнего времени такие операции, относящиеся к высокотехнологичным видам медицинской помощи, пациентки из Тамбовской области могли пройти только в федеральных клиниках.Долгое время единственным возможным лечением для пациенток с врастанием плаценты была сложная операция с удалением детородных органов, сопровождающаяся высокими рисками для здоровья и жизни женщины. В настоящее время возможности Перинатального центра Тамбовской областной детской больницы позволяют с минимально допустимыми осложнениями не только сохранить здоровье женщины, но и оставить ей шанс родить здорового ребенка в будущем.В Тамбовской области ежегодно выявляются 10 и более случаев беременности, осложненных такой патологией, как избыточное прорастание тканей плаценты в стенку матки. Органосохраняющие операции таким пациенткам в Перинатальном центре начали выполнять с 2019 года.Как отметили в Перинатальном центре, таких высоких результатов удается достичь за счет слаженной работы высококвалифицированной мультидисциплинарной команды врачей акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, специалистов ультразвуковой диагностики, которые ежегодно совершенствуют свои профессиональные навыки на рабочих местах в операционных федеральных клиник и оказывают высокотехнологичную помощь женщинам нашего региона.- Принимая во внимание тот факт, что врастание плаценты происходит в большей части случаев у женщин после кесарева сечения, прохождение ультразвукового исследования экспертного уровня в консультативно-диагностическом отделении Перинатального центра позволяет своевременно выявлять, оценивать прикрепление и положение плаценты у данного контингента беременных. Значит, мы сможем своевременно оказать пациентке всю необходимую помощь, которая сохранит ее репродуктивное здоровье, - подчеркнули в Перинатальном центре.