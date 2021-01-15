Во время несения службы на автодороге «Мичуринск-Липецк» в ночь с 12 на 13 января экипаж дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД МОМВД России «Мичуринский» в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Чёботова и старшего лейтенанта полиции Ивана Подольского раскрыл кражу саженцев яблони со склада садоводческого хозяйства, расположенного в селе Новое Тарбеево Мичуринского района.- Кражу совершили двое жителей Мичуринского района, которые передвигались на автомобиле ВАЗ-2107, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.Мужчин доставили в отделение полиции, где на водителя также составили административный материал за управление транспортным средством с признаками опьянения.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.