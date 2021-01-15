Полицейские установили, что 35-летний мужчина установил на приусадебном участке в Тамбовском районе теплицу со специальным освещением и обогревом, где выращивал марихуану. Семена наркотического растения он заказывал через Интернет, которые затем высаживал в емкости для рассады.По несколько раз в день мужчина занимался поливом, прополкой и внесением удобрений в почву для лучшего роста марихуаны. Когда растения достигали максимального роста, тамбовчанин срезал, сушил, измельчал и готовил их для транспортировки.На момент обыска полицейские изъяли три килограмма марихуаны, а также светильники, тепловентиляторы, удобрения, семена наркотика и т.п. В отношении 35-летнего жителя Тамбовского района было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».- В ходе его расследования оперативники выяснили, что для производства наркотических средств мужчина использовал второй участок в другом населенном пункте Тамбовского района, на котором также находилась теплица и готовые к реализации запрещенные вещества. Из незаконного оборота полицейскими было изъято 18 килограммов марихуаны. Всего был изъят 21 килограмм, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.За совершение данного преступления законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.