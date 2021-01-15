На внеочередном заседании городского оперативного штаба в наукограде обсудили вопрос организации Крещенских купаний, которые ежегодно проводились в Мичуринске. По мнению экспертов, организация масштабных Крещенских купаний в условиях распространения коронавирусной инфекции может спровоцировать серьезный скачок заболеваемости среди населения. Мичуринские медики в этом году призывают жителей наукограда обойтись без крещенских купаний. При массовом скоплении людей соблюсти социальную дистанцию практически невозможно, суммируем сюда переохлаждение, ведь в крещенскую ночь обещают достаточно низкие температуры, - как следствие снижение иммунитета и последующее заболевание.По словам представителя территориального отдела Роспотребнадзора число заболевших коронавирусом в Мичуринске продолжает увеличиваться.- Мы вышли из новогодних праздников и только начинаем получать все эти отложенные эффекты, ведь заболевание проявляется не сразу. От организованных массовых Крещенских купаний в этом году, учитывая пандемию, целесообразно отказаться, чтобы минимизировать риски дальнейшего распространения заболевания.Традиционно местом Крещенских купаний был детский пляж. В этом году пространство кардинально изменилось благодаря строительству на берегу реки Лесной Воронеж ландшафтного парка-набережной. Для сохранения здоровья мичуринцев муниципалитет, в соответствии с решением городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, откажется от организации массовых Крещенских купаний.- На набережной в преддверии праздника и в Крещенскую ночь пройдут рейдовые мероприятия. Сотрудники полиции, а также отдела ГО и ЧС администрации города займутся контролем ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.Известно, что от проведения купаний решили отказаться также в Кирсанова, Тамбовского, Гавриловского, Жердевского и ряда других районов. В Тамбове они состоятся. В ночь с 18 на 19 января на набережной для желающих окунуться прорубят пять купелей.