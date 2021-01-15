В Тамбове службы городского хозяйства в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, который продолжался в областном центре практически сутки. Ночью рабочие вывозили снег с крупных магистралей города: Советская, площади Ленина, Пролетарская, б.Энтузиастов, Астраханская, Гастелло и других.Параллельно инженерная техника привлекалась к расчистке и вывозу снежных валов с улиц в границах:, К.Московского, Елецкая, 40 лет Октября, Киквидзе, б.Строителей, дублер ул. Мичуринской, от Никифоровской до Магистральной, Озерная, Рассказовское шоссе, М.Малиновского и т.д (всего около 40 улиц). Также было прометено почти 115 улиц и тротуары, прилегающие к большей части из них.Всего за прошедшую ночь с улиц Тамбова было вывезено без малого 3000 кубических метров снега. К работам привлекались 125 единиц техники и около 60 человек.- С 7.00 сегодня к уборке областного центра приступила новая смена рабочих муниципального учреждения «Спецдорсервис». В настоящее время снег вывозят с улиц Карла Маркса, Набережная, Интернациональная, Астраханская, Привокзальной площади, Советской, бульвара Энтузиастов, Октябрьского путепровода. Также рабочие привлечены к очистке от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов в районе улиц Авиационная, Бастионная, Воронежская, Мичуринская, Январская, Селезневская и т.д, - сообщает пресс-служба городской администрации.Всего на данный момент в городе работают 125 единиц техники и более 180 рабочих. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в 15.00 ожидается начало очередного снегопада, который продлится до 21.00 субботы 16 января.