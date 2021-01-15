В дежурную часть полиции 14 января поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в районном центре Жердевка. Как выяснилась позже, около 14:30 после пьяного застолья 51-летний хозяин дома поссорился с 40-летним собутыльников. В ходе конфликта он нанес ему проникающую рану грудной клетки и порезы предплечья.Пострадавший с сильным кровотечением был доставлен в лечебное учреждение в Жердевке. Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков. При опросе злоумышленник дал признательные показания. В настоящее время он арестован.- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.