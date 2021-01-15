Увеличение пособия коснется семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, которые обратятся за указанной выплатой в 2021 году. Размер выплаты в 2021 году гражданам, которым она была назначена ранее, останется прежним - 4745 рублей.- В этом году при расчете пособия доход семьи будет соотнесен с величиной прожиточного минимума за 2 квартал 2020 года. Это 10221 рубль. Таким образом, размер выплаты составит 50 процентов от прожиточного минимума - 5050 рублей, - рассказала начальник отдела управления социальной защиты и семейной политики области Марина Корявина.Денежная выплата назначается на 12 месяцев. Многодетным семьям и лицам, получающим пособие на детей из малообеспеченных семей, при исполнении ребенку 3 лет заявление на денежную выплату будет сформировано автоматически. Родители, не получающие меры социальной поддержки, могут обратиться в учреждение социального обслуживания населения как лично, так и по почте. Также заявление на выплату можно подать через портал государственных услуг либо МФЦ.Напомним, новая мера поддержки предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по Тамбовской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.- В 2020 году такая выплата предоставлена 26,5 тысячам получателей на 32,5 тысячи детей. Общая сумма выплат составила 1 610,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.