Тамбовские спортсмены завоевали две золотых медали на первенстве ЦФО по легкой атлетике в помещении, проходящее с 13-го по 15-е число января в Смоленске. Воспитанники СШОР №4 «Мичуринск» Любовь Павленко и Никита Ленчиков успешно выступили в первый день соревнований.- На своей коронной дистанции (1500 м) среди женщин Павленко показала лучший результат и финишировала со временем 4,17.82 сек. Спортсменка выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». Легкоатлетку подготовила тренер Валентина Мироненко, - сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.Никита Ленчиков завоевал взял «золото» среди юниоров до 22 лет. Его результат на дистанции 400 м – 48,26 сек. Тренируется атлет под руководством тренера Наталии Котовой.