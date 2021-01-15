Мемориальный дом-музей архиепископа Луки получил в дар уникальные реликвии – документы, рисунки и фотографии из семейного архива Гроздовых.Уникальный дар мемориальному дому-музею архиепископа Луки сделала Марина Вячеславовна Ганиева (Гроздова). Музей получил 30 предметов из семейного архива Гроздовых – фотографии, документы, рисунки, фрагменты дневника, автографы стихотворений 1903-2003 годов. Реликвии доставил из Санкт-Петербурга волонтер проекта, студент первого курса ТГТУ Николай Дильдин.- Новые документы и фотографии войдут в состав передвижной выставки проекта «Восхождение к Победе. Читая дневники Вячеслава. 1941-1945», которая откроется уже скоро, в последней декаде января, в Тамбовском областном краеведческом музее, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.Напомним, в основе экспозиции - дневники Вячеслава Гроздова, сына известного тамбовского военного хирурга Тихона Митрофановича Гроздова, основателя областного онкодиспансера, который оперировал вместе с Валентином Войно-Ясенецким во время его пребывания в Тамбове. Уникальные документальные свидетельства о событиях Великой Отечественной войны, переданные в дар мемориальному дому-музею архиепископа Луки потомками семьи врачей и священнослужителей Гроздовых, повествуют о буднях тылового госпитального города, представляют вклад Тамбовщины в общее дело Победы.