В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 15 января, превысило 20000 человек. Общее число заразившихся сейчас – 20045. Из них выздоровели 18127 человек, 220 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 160 жителей региона. Среди них 49 мужчин и 107 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, а также четыре ребенка от 1 года до 15 лет.- На госпитализации находятся 617 человек, из них диагноз «пневмония» у 580 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.