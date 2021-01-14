В Тамбовской области инспекторы ДПС помогли экстренно доставить женщину в больницу. Экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Александра Разгильдяева и лейтенанта полиции Алексея Мешкова Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД несли службу на автодороге в селе Татаново Тамбовского района. Утром, когда их смена подходила к концу, к автоинспекторам с просьбой о помощи обратился встревоженный водитель. Мужчина пояснил, что его жена задыхается и ей требуется срочная медицинская помощь. Иногородний водитель не знал, как проехать до ближайшей больницы и переживал, что не успеет вовремя довезти супругу.Понимая, что жизни женщины угрожает опасность, инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и решили самостоятельно доставить её в ближайшее медицинское учреждение. В Тамбовской областной клинической больнице врачи оказали пациентке необходимую помощь, она осталась жива.Через несколько дней на официальный сайт Госавтоинспекции поступило обращение от жительницы Республики Саха (Якутии), где женщина выражает благодарность тамбовским автоинспекторам за ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей.Этот же экипаж не первый раз оказывал помощь участникам дорожного движения. В декабре 2020 года на автодороге Р-22 «Каспий» корреспондент одного из федеральных каналов, вместе со своей супругой направлялся из Москвы в Волгоград и на границе Первомайского и Мичуринского районов Тамбовской области у автомобиля пробило сразу два колеса. Ситуация осложнялась темным временем суток, минусовой температурой и отсутствием в данном месте мобильной связи. Рано утром наряд ДПС, передвигаясь по маршруту патрулирования, заметили стоящий автомобиль. Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить причину нахождения автомобиля на обочине. Узнав, что у семьи пробиты колеса, а в машине заканчивался бензин, инспекторы доехали в ближайший населенный пункт, находящийся в 30 километрах от места аварии, и отремонтировали колёса в шиномонтаже.- Только за первые 12 дней текущего года сотрудниками подразделений ГИБДД Тамбовской области была оказана помощь 153 участникам дорожного движения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.