1 января 2021 года в ТОГУБЗ «Кирсановская ЦРБ» скончался 35-летний местный житель, который поступил туда с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Обвинение в совершении данного преступления предъявлено 41-летнему приятелю погибшего.По версии следствия, ночью, между односельчанами произошел конфликт, после которого обвиняемый выпроводил потерпевшего из своего дома. Спустя какое-то время мужчина вернулся и стал стучаться в дверь. Обвиняемый разозлился, вышел на улицу и ударил незваного гостя ножом в грудь. Потерпевший сразу был доставлен в медучреждение, где через несколько часов скончался.- В настоящее время по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.