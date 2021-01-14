Тамбовчанам автоматически продлят субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Период беззаявительного предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг продлен до 1 апреля 2021 года.Тамбовчане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить субсидию на следующие полгода без подачи заявлений и документов.Ранее жителям, претендующим на получение субсидии, необходимо было предоставлять заявление и пакет документов каждые 6 месяцев.- В апреле 2020 года постановлением правительства РФ выплата была продлена автоматически до 31 декабря 2020 года. Это было сделано в целях обеспечения безопасности граждан и снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. До 1 апреля этого года субсидия будет предоставляться гражданам в соответствии с прежними расчетами, - рассказала директор Центра социальной поддержки граждан» Ольга Пестова.