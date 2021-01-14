В Мичуринске полицейские раскрыли кражу голубой ели с Площади Славы стоимостью 2 500 рублей. Сообщение о хищении новогоднего дерева поступило в правоохранительные органы 29 декабря минувшего года.Стражами порядка были изучены записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город», а также проведены оперативно – розыскные мероприятия. В итоге они установили личность вора. Им оказался 38 летний житель наукограда, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.- Похищенное дерево было изъято. Мужчина пояснил, что срубил ель топором и принес ее к себе домой, чтобы отпраздновать Новый год. В настоящее время отделом дознания ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.