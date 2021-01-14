На Тамбовщине для коронавирусных больных появились дополнительные 15 коек в инфекционном отделении Кирсановской ЦРБ. Всего в регионе для госпитализации заболевших развернуто 1475 коек, из которых обеспечены кислородом 890 коек, в том числе 223 койки обеспечены аппаратами ИВЛ.В настоящее время помощь коронавирусным пациентам в нашем регионе оказывают 17 медицинских организаций. По информации управления здравоохранения Тамбовской области, в проблема с госпитализацией больных на данный момент отсутствует.- В случае снижения коечного фонда оперативно будут развернуты дополнительные койки. В соответствии с планами, при необходимости в течение двух суток будут перепрофилированы еще 30 коек в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.