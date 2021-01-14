В Тамбове сильный снегопад начался вчера, 13 января, во второй половине дня и продлился до семи утра 14 января. Как только пошел снег, Как только пошел снег, службы дорожного хозяйства сразу же приступили к расчистке территорий города. Его вывоз осуществляли 7 звеньев рабочих муниципального учреждения «Спецдорсервис» с улиц: Васильковая, Мордасовой, Пионерской, Магистральной, Свободной, Чичерина.Кроме того, дорожные службы чистили остановки и пешеходные переходы на улицах Авиационная, Бастионная, Гагарина, Воронежская, расчистка тротуаров на улицах Коммунальная и Васильковая.За ночную смену с улиц города было вывезено более 1000 кубических метров снега, израсходовано порядка 450 тонн пескосоляной смеси. В работах принимали участие 110 единиц специальной техники и 60 человек.С 7.00 к уборке города приступила новая рабочая смена. Вывоз снега проводился с основных магистралей города: ул.Советская, площади Ленина, Комсомольской площади, Октябрьского путепровода и других. Также сотрудники «Спецтехуниверсала» были дополнительно привлечены расчистке снега на улице Сенько.Одновременно ведется расчистка остановочных пунктов и пешеходных переходов по ул. Рылеева, ул. Магистральная, ул. Чичерина, ул. Агапкина, ул. Свободная, ул.Авиционная, ул.Бастионная, ул.Ю.Гагарина и т.д.А еще, рабочие проводят прометание проезжих частей и их обработку. На городские улицы вышло свыше 100 единиц спецтехники, в том числе фронтальные и лаповые снегопогрузчики, плужно-щеточные тракторы, грейдеры и т.д., и 170 человек.- По поручению врио главы Тамбова Максима Косенкова на контроле жилищного комитета находится работа управляющих компаний, в обязанности которых входит расчистка входных групп во дворы многоквартирных домов, очистка ступенек и прилегающей территории. Для ликвидации последствий снегопада на дворовых территориях задействовано 14 единиц техники и 257 человек - качество их работы проверяет муниципальное учреждение «Долговой центр», - сообщает пресс-служба городской администрации.По имеющейся информации, отрабатываются заявки от детских садов (пр. Запрудный, Проектная 5, Рабочая, 32) и службы пассажирских перевозок (улицы Чкалова, Изумрудная, Тургеневская, Придорожная, Рубежный проезд и т.д.).