По данным федерального управления автомагистрали Москва-Волгоград, движение на подведомственных трассах, несмотря на сильный снегопад, осуществляется в штатном режиме. За прошедшие сутки для очистки и обработки федеральных трасс задействовано 295 единиц техники, 94 из них работали в Тамбовской области.Для превентивной обработки проезжей части подрядные организации израсходовали 8185 тонн противогололедных материалов, 1882 из них – в нашем регионе.- Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи спутниковых систем метео- и видеонаблюдения. Количество техники регулируется согласно дорожной обстановке, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Водителям в непростых условиях рекомендуют соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной в дорожных работах. В случае возникновения нештатной ситуации на трассе, можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Тамбовской и Рязанской областях: (4752) 710432.