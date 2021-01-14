Прокуратурой Токаревского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который публично оскорбил полицейского. Дело в том, что мужчина, находившийся с признаками алкогольного опьянения в своем автомобиле, отказался выходить из машины, когда его попросил сотрудник правоохранительных органов.Вместо того, чтобы выполнить законные требования представителя власти, мужчина начал нецензурно выражаться в адрес сотрудника правоохранительных органов.- Уголовное дело, предусмотренное ст. 319 УК РФ, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, в отношении жителя р.п. Токаревка, направлено для рассмотрения в мировой суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.