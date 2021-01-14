В Тамбове полицейские разыскивают подозреваемую в совершении кражи денежных средств с чужой банковской карты «Русский стандарт». В период с 29 декабря прошлого года по 5 января этого года неустановленная женщина расплачивалась ей в различных магазинах города. Данная карта была утеряна владельцем. Всего злоумышленница потратила с нее 5 600 рублей.- Если вы узнали человека по фотографии, просьба обратиться в отдел уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Тамбову по телефонам: 8 980 678-58-36, 72-26-65 (дежурная часть) или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.