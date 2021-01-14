Авария, в которой пострадали женщина и 3-летний ребенок, произошла 13 января в 8 часов 31 минуту на улице Мичуринской в районе дома №237«А» города Тамбова. 41-летняя женщина за рулем «Nissan Qashgai», выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулась с «Lada Kalina», под управлением 29-летнего водителя.- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Lada Kalina»: 26-летняя женщина и трехлетний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших госпитализировали в больницы.