В Тамбовскую область поступила еще одна партия вакцины Гам-Ковид-Вак. 800 комплектов препарата распределили между лечебными учреждениями в соответствии с заявками. В первую очередь вакцинации подлежат граждане из групп риска, которые непосредственно контактируют с заболевшими – медицинские и социальные работники.Ранее Минздрав России поставил в Тамбовскую область 842 комплекта вакцины от COVID-19 для иммунизации добровольцев, которая в настоящее время использована в полном объеме. Случаев серьезных побочных эффектов не зафиксировано.Для организации массовой вакцинации проведено обучение медработников. Отработана логистика доставки вакцины до места проведения вакцинации с учетом соблюдения температурного режима. В лечебные учреждения поставлено необходимое морозильное оборудование для хранения вакцины. Предварительная запись на вакцинацию организована через регистратуру и колл-центры поликлиник.- Для доставки тамбовчан, проживающих в отдалённой местности, до пунктов вакцинации будет привлечен автотранспорт муниципальных образований и учреждений социальной защиты населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.Как отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области, Минздравом России в ближайшее время запланирована поставка порядка 39 тысяч доз вакцины. Массовая вакцинация начнется сразу, как только данная партия поступит в регион.