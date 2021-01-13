В Ленинском МСО города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний региона. Их обвиняют в даче взятки.По версии следствием, один из обвиняемых – 25-летний мужчина, обратился к сотруднику колонии, которым был другом его детства и попросил проносить за денежное вознаграждение ему и его 31-летнему знакомому, отбывающему наказание в этой же колонии, мобильные телефоны, зарядные устройства и наушники. За каждый пронесенный мобильный телефон в зависимости от марки на банковскую карту УФСИНовца осужденные через киви-кошелек переводили денежные средства в размере от 1 до 5 тысяч рублей и 500 рублей за зарядное устройство. В общей сложности они передали 80 тысяч рублей.В апреле 2020 года при проносе очередной партии запрещенных предметов сотрудника колонии задержали оперативники региональных управлений ФСИН и ФСБ России.- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело по обвинению экс-сотрудника колонии во взяточничестве уже рассматривается в суде.