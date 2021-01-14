В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения и местонахождение 82-летней Ольги Шальневой. 9 декабря 2020 года женщина ушла из своего дома по адресу: Петровский район, с. Стеньшино, ул. Лодыгина, и до сих пор не вернулась.Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины. Была одета: платок вязаный коричневого цвета, пальто в клетку, черные войлочные сапоги.- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Шальневой О.Ф. или обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.