10 января в полицию поступила информация об угоне отечественного автомобиля в поселке Сатинка Сампурского района. Владелец - житель села Гавриловка приехал к хозяину дома вместе с односельчанином и припарковал свой автомобиль на улице Пионерской. Находясь в гостях у хозяина дома, приятели распивали спиртные напитки. 29-летний житель Гавриловки, который приехал вместе с хозяином машины, взял авто, чтобы уехать домой. Машину нашли у него. Угонщика доставили в полицию, где во время разбирательства хозяин машины вспомнил, что сам разрешил приятелю воспользоваться своим автомобилем, но забыл об этом.- Органы дознания возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», наказание по ней - штраф в размере до 120 тысяч рублей либо, максимально, лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.Кстати, это уже не первый подобный случай с владельцем ВАЗ-2199. В феврале прошлого года сотрудники полиции привлекли другого его знакомого к уголовной ответственности за угон.