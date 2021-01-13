Мичуринские полицейские разыскивают двоих мужчин. Первый – Андрей Кузовков, 61 год. Он ушел из дома 25 августа 2019 года по адресу: г. Мичуринск, ул. Революционная, д.124, кв.13. С тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, глаза темные. Был одет: футболка бордового цвета, спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами, ботинки черного цвета на липучках.Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просьба сообщать по телефонам: 8 (47545) 5-30-65, 5-21-96, 8-920-474-33-47 или 02.Второй без вести пропавший мужчина, которого разыскивает полиция - Виктор Сухушин, 68 лет. 6 октября 2020 года в дневное время он ушел из дома по адресу: г. Мичуринск, ул. 8 Марта, д. 242. О нем также ничего неизвестно с тех пор.Приметы разыскиваемого: на вид 68-70 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет: рубашка серо-синего цвета в клетку, черные брюки, черные туфли.Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Сухушина, просьба позвонить по телефонам: 5-30-65; 5-21-96, 8-920-492-78-94 или 02.