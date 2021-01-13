Защитник Алексей Рыбин покидает футбольный клуб «Тамбов». Рекордсмен нашей команды по количеству сыгранных матчей продолжит карьеру в краснодарской «Кубани».С 2015-го года Рыбин провел за клуб 180 матчей различного уровня, забил 6 голов, отдал 10 голевых передач. Выиграл бронзовые и золотые медали ПФЛ зоны «Центр», стал победителем Олимп-ФНЛ сезона 2018/19 гг., признавался лучшим защитником лиги в сезоне 2016/17 гг., стал автором лучшего гола сезона 2015/16 гг. в ПФЛ.Алексей Рыбин записал для тамбовских болельщиков и коллег по команде прощальное видеообращение.- Когда я приехал в Тамбов шесть лет назад из Липецка, я не думал, что он станет для меня вторым домом, но это случилось, - говорит Алексей Рыбин. – Но сейчас для меня настало время двигаться дальше.Ни о каких финансовых претензиях при этом защитник не упоминает. Ранее спортивные аналитики предсказывали уход из команды как минимум 7 игроков, среди которых упоминался и Алексей Рыбин. С лета ФК «Тамбов» испытывает серьезные денежные трудности, игрокам не платят зарплаты, а гендиректор клуба даже попала из-за этого под следствие.