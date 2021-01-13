В Тамбове 9 января в собственной квартире многоквартирного дома по улице Лермонтовской обнаружено тело 57-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».В совершении данного преступления подозревается 45-летний местный житель. По версии следствия, днем 9 января, дома у потерпевшего выпивала компания мужчин. Один из них напомнил хозяину жилища про денежный долг и стал требовать вернуть его. На этой почве между ними произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес хозяину квартиры удар в грудиь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался.- По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.