В Тамбове сотрудники полиции задержали мошенницу, обманувшую 50-летнюю жительницу города почти на миллион рублей. Как установили полицейские, в период с 10 октября по 10 декабря прошлого года, 25-летняя девушка вошла в доверие к женщине. Аферистка убедила ее в том, что она хорошая знакомая ее родственницы и поэтому ей можно доверять. Злоумышленница просила занять крупную сумму и пообещала как можно быстрее вернуть долг с хорошими процентами.Доверчивая женщина за два месяца набрала три кредита на общую сумму 988 000 рублей и отдала все деньги мошеннице. Правда, возвращения долга тамбовчанка так и не дождалась, аферистка все время переносила срок возврата, а в дальнейшем перестала выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.- Сотрудники полиции установили, что мошенничество совершила жительница Тамбовского района, которая задержана. Теперь ей придется возместить материальный ущерб потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.