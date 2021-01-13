В Тамбове специалисты Дома ребенка помогли найти семью маленькой девочке с особенностями развития, которая находилась в учреждении с 2018 года. Алена поступила туда в возрасте трех месяцев с диагнозом «двухстороннее незаращение верхней губы и нёба».Малышка появилась на свет недоношенной. При поступлении в лечебное учреждение у нее наблюдалось отставание в развитии общих двигательных навыков. Девочка долго не могла приспособиться к приему пищи, большой объем жидкости при кормлении вытекал из носа, а в речи у малышки отсутствовали звуки.Однако хирургическое вмешательство, проведенное в августе 2019 года, позволило максимально смягчить данный дефект у девочки. Кроме того, с ней работали дефектологи, и постепенно Алена стала произносить звуки, а в дальнейшем различные слоги лепета и облегченные слова.- Потенциальные родители обратили на девочку своё внимание, а пообщавшись с ней, решили взять её в свою семью. Новый 2021 год Алёна встретила в любящей семье, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения по Тамбовской области.Фото: региональное управление здравоохранения