В Тамбове полицейские задержали 58-летнюю мошенницу, которая обманула кассира при оплате товаров. Как оказалось, жительница поселка Новая Ляда находилась в областном центре и зашла в сетевой магазин на улице Астраханской за продуктами. Расплачиваясь на кассе за покупки, женщина ввела в заблуждение сотрудницу магазина и под предлогом возврата сдачи обманула ее на 3700 рублей.Благодаря записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность мошенницы. После проведения опроса выяснилось, что злоумышленница воспользовалась невнимательностью молодой кассирши, несколько раз добавляя и убирая купюры при расчете.- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее подозреваемая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности. В ходе дальнейшего расследования полиция проверит ее причастность к совершению подобных преступных деяний, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.