В Моршанске сотрудники территориального управления Росгвардии дважды выезжали на вызовы о бытовых ссорах.Первого правонарушителя, 48-летнего мужчину, экипаж вневедомственной охраны задержал в доме на улице Крылова. Он угрожал расправой бывшей супруге, размахивая ножом. Женщина была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Мужчину доставили в отдел полиции.Сообщение о конфликте также поступило из дома на улице Рязанской. К правоохранителям обратился 36-летний местный житель. Он рассказал о ссоре с соседом по подъезду. Тот обещал расправиться с ним и демонстрировал нож. В ходе конфликта дебошир сам порезал себе кисти рук.- Для оказания помощи ранее судимому 25-летнему задержанному вызвали бригаду медиков, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. – Позже его доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.