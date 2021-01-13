За прошедшие сутки, 12 января, в Тамбовской области произошли три пожара, в которых погибли люди. Ночью загорелся жилой дом в селе Староюрьево. По предварительным данным возгорание спровоцировало неисправность электропроводки. В огне погиб 80-летний мужчина. Дом выгорел полностью. Второй пожар произошел в Мичуринске. В огне погибла 95-летняя хозяйка загоревшегося частного дома. По предварительным данным в этом случае причиной трагедии стало неисправное печное оборудование.Еще одно возгорание зафиксировали в одном из гаражей рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. Здесь в пожаре погиб 64-летний мужчина. Огонь мог возникнуть из-за обогревателя.- По всем фактам гибели людей следователи регионального СУ СК России начали процессуальные проверки, в рамках которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.