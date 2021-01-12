11 января в полицию обратилась 24-летняя жительница Уварово. Девушка рассказала, что с ее банковской карты пропали деньги. Выяснилось, что 7 января владелица карты передала ее подруги, которая попросила снять с нее 1 тысячу рублей. Приятельница согласилась и сказала ПИН-код от своей карты.Неблагонадежная подруга дошла до ближайшего магазина и через банкомат сняла всю имеющуюся на карте наличность - 15 000 рублей. Владелица денег заметила пропажу уже позднее. Сотрудники уголовного розыска нашли 18-летнюю приятельницу, которая живет в поселке Красный Куст. Девушка созналась в краже.- По словам задержанной, деньги она сразу потратила на свои нужды, теперь злоумышленнице придется возместить материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.