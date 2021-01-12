С 12 января, в Тамбовской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Ребята выполнят олимпиадные задания по французскому языку. В целом же, в течение полутора месяцев более 3 тысяч одаренных старшеклассников, победители муниципальных этапов по разным учебным предметам, победители и призеры областного этапа 2019-20 учебного года будут оспаривать звание лучшего на региональном интеллектуальном испытании.В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвуют учащиеся 9-11 классов. Как поясняют в управлении образования и науки области, задания по защищенному каналу приходят в Тамбов в день проведения олимпиады. Сразу же после написания работ их оценивает экспертная комиссия. И уже на следующий день на сайте управления образования и науки области обнародуются баллы, набранные каждым участником. А сами результаты становятся известны в течение недели.Олимпиада проводится ежегодно. Ее цель - выявить и развить у детей творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности. По ее результатам самые талантливые школьники попадают в состав сборных команд страны для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.Всероссийская олимпиада школьников проходит по 22 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.- Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в этом году пунктами проведения олимпиады станут школы области, а не вузы региона как в прошлые годы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Завершатся региональные испытания 25 февраля.