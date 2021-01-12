Ледовый каток за Тезиковым мостом стал одним из любимых мест отдыха горожан этой зимой. Особой популярностью он пользовался в дни долгих новогодних выходных. Практически в ежедневном режиме сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» производили расчистку катка, однако наступившая в первых числах января оттепель не позволяла обновить ледовую гладь. Наступившие устойчивые отрицательные температуры позволили службам городского хозяйства приступить к заливке.- Мы заранее планировали эти работы, ждали только похолодания, - говорит директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков. – Каток за Тезиковым мостом, по сравнению с остальными, имеет самое сложное основание — песчаное. Оно требует больше воды, больше ухода и надзора. Сегодня мы подливаем воду уже второй раз. Будем проводить эти работы в течение всего сезона.Всего на территории Тамбова сейчас организовано 15 открытых катков. Площадка на территории парка «Дружба» - самая большая среди них. Ее размер составляет четверть от общей площади всего заливаемого муниципальным учреждением «Спецтехуниверсал» ледового покрытия — 5 тысяч квадратных метров.