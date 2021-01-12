В Моршанском районном суде рассмотрели иск местного прокурора, который потребовал изъять в доход государства недвижимость, полученную осужденной за взяточничество экс-руководителя областного УФНС Любовью Круговой. Приговор ей вынесли в 2018 году. Тогда было установлено, что высокопоставленная сотрудница УФНС получила от руководителя ООО «Лагуна» в качестве взятки земельный участок общей площадью 18203 кв.м. в районе с. Мутасьево Моршанского района с расположенным на нем жилым домом и гаражом. Недвижимость оформили на родственника ее супруга, с целью избежать налоговых начислений по результатам выездной налоговой проверки.Согласно Гражданскому Кодексу сделка, совершенная с нарушением закона, ничтожна и может быть аннулирована, а имущество – обращено в пользу государства.- Иск прокурора города Моршанска решением суда удовлетворен, после вступления его в силу нежилое здание общей площадью 150 кв.м и гараж общей площадью 68,9 кв.м, расположенные в с. Мутасьево Моршанского района, будут обращены в доход государства, - сообщает прокуратура Тамбовской области.О судьбе теперь уже бывшей хозяйки недвижимости ничего неизвестно. После вынесения приговора (женщина должна 9 лет провести в колонии и выплатить крупный штраф), Любови Круговой удалось скрыться от наказания. Она находится в розыске.